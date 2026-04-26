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Modica | Sport

Modica Calcio, cala il sipario nel peggiore dei modi: doppia sconfitta. Cade anche a Mazzarrone

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Tempo di lettura: 2 minuti

MAZZARRONE – MODICA CALCIO 2 – 1
MAZZARRONE, 26 Aprile 2026 -. Si chiude con un sapore decisamente amaro la stagione del Modica Calcio. Quello che doveva essere il finale del riscatto si è trasformato in un pericoloso “deja-vu” che lascia l’amaro in bocca a tifosi e società. Per i rossoblù arriva, infatti,  una doppia sconfitta consecutiva che mette il sigillo su un finale di campionato sottotono.
Dopo lo scivolone interno di domenica scorsa al “Pietro Scollo”per mano del Palazzolo, la storia si è ripetuta identica nel punteggio e nella dinamica anche oggi. Sul campo del Mazzarrone, il Modica incassa un’altra debacle per 2-1, confermando un momento di appannamento fisico e mentale proprio nel rettilineo conclusivo.
La gara era iniziata sotto i migliori auspici di equilibrio. Nella prima frazione di gioco, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, rispondendo colpo su colpo:
al vantaggio iniziale firmato da Torres, che sembrava poter instradare la gara sui binari giusti per i locali, ha risposto prontamente Bonanno.
• Il primo tempo si è così chiuso in perfetta parità sul risultato di 1-1.
Nella ripresa, però, il Modica non è riuscito a trovare il guizzo necessario per tornare avanti. I catanesi del Mazzarrone, più cinici e determinati davanti al proprio pubblico, sono riusciti a trovare la rete del definitivo 2-1, blindando il successo e condannando gli ospiti alla seconda sconfitta di fila in pochi giorni.
“Due sconfitte identiche nel risultato (2-1) che fotografano un finale di stagione dove è mancata la necessaria lucidità nei momenti chiave della partita.” Arrivederci in D.

© Riproduzione riservata
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