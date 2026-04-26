Vittoria, raid vandalico contro la sede di Fratelli d’Italia: scritte anarchiche e volantini

VITTORIA, 26 Aprile 2026 – Un nuovo episodio di intolleranza politica scuote la comunità di Vittoria. Nelle scorse ore, la sede cittadina di Fratelli d’Italia è stata oggetto di un atto vandalico: ignoti hanno imbrattato i muri esterni con scritte di chiara matrice anarchica, lasciando sul posto anche un volantino manoscritto dal contenuto minatorio.

L’episodio ha destato immediato allarme tra gli iscritti e i dirigenti del partito, che hanno prontamente allertato le autorità. La sede colpita non è solo un presidio locale, ma rappresenta il punto di riferimento politico del senatore Salvo Sallemi, figura di rilievo del partito e componente delle Commissioni nazionali Giustizia e Antimafia.

Sul luogo del raid sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito. Gli inquirenti hanno acquisito il materiale lasciato dai vandali e stanno analizzando eventuali filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dei responsabili.

Al momento, la pista più accreditata è quella della provocazione ideologica legata ai movimenti anarchici, che già in passato hanno preso di mira sedi istituzionali e di partito in diverse zone d’Italia. Tuttavia, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, dall’azione isolata di un singolo alla strategia più strutturata di un gruppo organizzato.

Dalla segreteria del partito è arrivata una ferma condanna del gesto, definito un attacco non solo a una sigla politica, ma ai principi stessi della convivenza civile:

“Un atto vile che non fermerà il nostro lavoro sul territorio. Il confronto politico deve avvenire sempre entro i confini della legalità e del rispetto reciproco, lontano da ogni forma di violenza o intimidazione.”

L’accaduto riaccende il dibattito sulla sicurezza degli spazi politici e sulla necessità di preservare il dibattito democratico da derive violente. Le autorità hanno confermato che il monitoraggio della zona resterà alto per prevenire ulteriori atti vandalici e garantire la serenità della cittadinanza.

Solidarietà è stata espressa da diverse forze politiche, che concordano sulla necessità di abbassare i toni e respingere ogni tentativo di inquinare il clima pubblico con azioni di stampo eversivo.

Salva