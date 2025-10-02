  • 2 Ottobre 2025 -
Cronaca

Caltanissetta, controlli amministrativi della Polizia in diverse attività commerciali. Uno dei titolari sanzionato per non aver rispettato l’orario di chiusura

Tempo di lettura: 2 minuti

CALTANISSETTA, 02 Ottobre 2025 – La Polizia di Stato nel Capoluogo ha eseguito controlli di polizia amministrativa presso diversi esercizi commerciali che operano nel campo della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, al fine di verificare la regolarità delle autorizzazioni di Polizia. Nel corso degli stessi il titolare di un chiosco è stato sanzionato per non aver rispettato l’orario di chiusura. Al controllo eseguito dagli agenti della Polizia Amministrativa alle 3 del mattino, l’attività era ancora aperta con diversi avventori serviti sia ai tavoli che al banco, disattendendo l’ordinanza sindacale che prevede la chiusura alle ore 2.30. La sanzione amministrativa che sarà comminata dal Sindaco prevede il pagamento di una somma da 154,00 a 1032,00 euro, per la quale è ammesso entro 60 giorni il pagamento in misura ridotta di 308,00 euro e l’eventuale sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi.  I controlli ai titolari di licenza proseguiranno anche nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata

