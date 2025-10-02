  • 2 Ottobre 2025 -
  • 2 Ottobre 2025 -
Cronaca | Ispica | News in primo piano

Ispica: auto data alle fiamme, 57enne denunciato dai Carabinieri

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ISPICA, 02 Ottobre 2025 – I Carabinieri della Stazione di Ispica hanno denunciato un uomo di 57 anni del posto, ritenuto responsabile di aver incendiato un’auto parcheggiata in strada.

L’allarme è scattato nei giorni scorsi, quando una segnalazione ha portato i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica in una via del centro cittadino. Sul posto, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica erano già al lavoro per spegnere le fiamme che avevano danneggiato la parte posteriore della vettura.

Determinanti per l’identificazione del presunto autore sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, acquisite rapidamente dai militari della Stazione di Ispica. Le telecamere hanno immortalato l’uomo mentre appiccava il fuoco al veicolo.

Gli inquirenti stanno ora lavorando per accertare le motivazioni dietro il gesto. Il procedimento a carico dell’uomo è attualmente nella fase delle indagini preliminari, e l’indagato è da considerarsi innocente fino a una eventuale sentenza di condanna.

© Riproduzione riservata

