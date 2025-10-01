Modica: aveva minacciato i dipendenti di una pizzeria con una bottiglia rotta, denunciato

Modica, 1 ottobre 2025 – Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Modica hanno denunciato a piede libero il nigeriano di 27 anni, regolarmente residente in Italia, con l’accusa di minacce aggravate, a seguito dell’episodio è avvenuto nel centro storico della città, dove l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva aggredito due dipendenti di una pizzeria.

L’intervento della volante era scattato in tarda serata di sabato scorso, a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di uno straniero che, armato di una bottiglia di vetro rotta, stava minacciando e aggredendo il personale del locale nei pressi del Teatro Garibaldi, in Corso Umberto a Modica. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era stato invitato ad allontanarsi a causa del suo stato di forte ebbrezza.

All’arrivo delle forze dell’ordine, l’aggressore si era già dileguato. Tuttavia, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza della pizzeria, è stato possibile identificarlo rapidamente. Le ricerche immediate hanno permesso di rintracciarlo poco dopo nelle vicinanze.

Ancora in stato di alterazione, il 27enne è stato fermato e identificato formalmente. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per il reato di minacce aggravate.

Salva