Modica, 1 ottobre 2025 – Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Modica hanno denunciato a piede libero il nigeriano di 27 anni, regolarmente residente in Italia, con l’accusa di minacce aggravate, a seguito dell’episodio è avvenuto nel centro storico della città, dove l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva aggredito due dipendenti di una pizzeria.
L’intervento della volante era scattato in tarda serata di sabato scorso, a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di uno straniero che, armato di una bottiglia di vetro rotta, stava minacciando e aggredendo il personale del locale nei pressi del Teatro Garibaldi, in Corso Umberto a Modica. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era stato invitato ad allontanarsi a causa del suo stato di forte ebbrezza.
All’arrivo delle forze dell’ordine, l’aggressore si era già dileguato. Tuttavia, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza della pizzeria, è stato possibile identificarlo rapidamente. Le ricerche immediate hanno permesso di rintracciarlo poco dopo nelle vicinanze.
Ancora in stato di alterazione, il 27enne è stato fermato e identificato formalmente. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per il reato di minacce aggravate.
6 commenti su “Modica: aveva minacciato i dipendenti di una pizzeria con una bottiglia rotta, denunciato”
Denunciato, e quindi?
C’è una evoluzione procedurale?
O come al solito viene lasciato a piede libero e libero di poter delinquere a suo piacimento?
Praticamente è già libero. Queste sono le leggi fatte da attori da circo.
Adesso aspettiamo gli urlatori pdioti di legalità, i vari Piero jack Vincenzi Pippi Pietro Ciccio zio Pietro e marmellata al seguito che urleranno, colpa di questa amministrazione.
Poveracci
Nah c’è il governo Meloni! Nun s’abbabbia! Amo Modica ci rassicurerà subito. Galera prima ed espulsione poi
Mi dispiace leggere questi articoli che narrano vicende simbolo di accennato degrado sociale per Modica; non era questo che meritavamo. Modica è da sempre stata una delle città più belle da vivere, nota per la cordialità delle persone, per il cibo, per le bellezze barocche da vedere… da qualche anno ormai tutto è cambiato. Modica è molto propensa all’ospitalità, all’apertura sociale al mondo, VERO! Ma in cambio ci meritiamo di ricevere questi articoli!?Può essere che nessuno provi fastidio a leggere le cronache di questi ultimi giorni!? O forse semplicemente la paura che si possa essere “GIUDICATI” da qualcuno come “razzisti”? Siate sinceri, però! Almeno quello!
Scusate
Per minacce non può essere spedito in galera
Per ubriachezza molesta non può essere spedito in galera
Mettiamo che al posto del Nigeriano ci mettiamo un Modicano , cosa avrebbe fatto la polizia , lo avrebbe denunciato alla procura.
Adesso penso che dalla denuncia partirà un iter di provvedimenti, ammende pecuniare ecc
Purtroppo questi signori bevono ,non reggono l’alcool , e fanno casino,
Che fare ??
Le carceri sono già piene al massimo e poi ogni carcerato costa tanto alla collettività.
Comunque tutto questo non è una novità, gli episodi ci sono sempre stati , purtroppo le marmellate dei nostri tempi si scandalizzano per tutto .
Evitare queste cose è impossibile, almeno fino a quando non ci metteranno un chip nel cervello e saremo teleguidati come dei robot .
Fine dell’uomo .
Ma non dovevano rispedirli a casa gli stranieri molesti? Non era la sinistra a farli entrare senza un minimo di selezione mentre la destra è attentissima? Eccola qua l’attenzione della destra Amo Modica.
Così oltre ai nostri giovinastri locali, come quelli che hanno aggredito il papà in via Catagirasi, ci troviamo pure questi. Liberi di circolare e di rifare quello che cavolo vogliono.
Piantatela di strombazzare di sicurezza no? Non siete in grado di gestire la situazione. La tua destra di plastica è in grado di mantenere le promesse evidentemente. Non è in grado manco di fare clientela, che un tempo era la sua specialità al livello locale. Rimangono buoni solo a rassicurare gli evasori fiscali.
Legge e ordine sempre Amo Modica ahahha