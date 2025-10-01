Alimentazione e colesterolo: come gestirlo a tavola. Di Francesco Buscema, Biologo nutrizionista e chinesiologo

Quando si parla di colesterolo, lo si immagina spesso come un nemico da combattere. In realtà non è così: il colesterolo è una molecola fondamentale per il nostro organismo, componente strutturale delle membrane cellulari e indispensabile per la produzione degli ormoni steroidei. Proprio per la sua importanza, il nostro corpo ne produce circa i due terzi direttamente nel fegato, mentre solo un terzo proviene dall’alimentazione.

Il problema nasce quando, per motivi genetici o a causa di abitudini alimentari scorrette, i livelli di colesterolo nel sangue si alzano troppo, aumentando il rischio di malattie cardiovascolari.

Quali alimenti possono aumentare il colesterolo? Le due principali categorie da tenere sotto controllo sono:

Alimenti ricchi di grassi saturi e trans: carne rossa, insaccati, formaggi stagionati, prodotti industriali e da forno realizzati con oli raffinati e grassi idrogenati. Carboidrati e zuccheri semplici: spesso sottovalutati, possono favorire l’aumento del colesterolo endogeno attraverso un meccanismo ormonale legato all’insulina. Per questo motivo capita che una persona, pur seguendo una dieta povera di grassi, non riesca ad abbassare i propri valori se continua a consumare troppi zuccheri.

Non si tratta di demonizzare la carne, i carboidrati o un singolo alimento: la chiave è inserirli nelle giuste quantità, nelle forme più salutari e al momento opportuno della giornata.

Come comportarsi a tavola per abbassare il colesterolo? Quattro strategie alimentari possono aiutare in modo concreto:

Limitare i prodotti industriali: spesso contengono un mix di zuccheri semplici, grassi saturi e grassi trans, che stimolano direttamente e indirettamente la produzione di colesterolo endogeno.

Non temere il colesterolo alimentare: il nostro intestino riesce ad assorbirne solo una parte, e l’organismo tende ad autoregolarsi: se introduciamo alimenti che lo contengono (come le uova), il fegato riduce la propria produzione interna per compensazione.

Favorire l’eliminazione del colesterolo: il fegato espelle parte del colesterolo attraverso la bile, che viene immagazzinata nella cistifellea. Alcuni alimenti

stimolano la contrazione epato-biliare, facilitandone così l’escrezione. Esempi utili sono i grassi “buoni” come l’olio extravergine d’oliva (anche cotto), e alcune verdure come la cicoria, il carciofo, il pomodoro, e tante altre…

Aumentare l’apporto di fibra solubile: una parte del colesterolo eliminato con la bile può essere riassorbita dall’intestino. La fibra solubile di frutta, verdura e legumi è in grado di legarsi a questi acidi biliari, riducendone il riassorbimento e favorendone l’eliminazione.

In definitiva, il colesterolo non è un nemico da eliminare, ma un alleato da gestire con equilibrio. La tavola, più che un campo di battaglia, è un luogo di armonia: ciò che conta non è privarsi, ma scegliere consapevolmente. Piccoli gesti quotidiani – più verdure e fibra, meno zuccheri e cibi industriali, olio extravergine d’oliva al posto dei grassi raffinati – possono fare la differenza.Perché alla fine, più che “combattere” il colesterolo, l’obiettivo è insegnargli a restare al suo posto.

Salva