Maltempo a Vittoria: caduti due alberi, nessun danno ma torna il dibattito sulla sicurezza del verde pubblico

Vittoria, 01 ottobre 2025 – Il maltempo che oggi ha interessato la città ha provocato la caduta di due alberi: un cipresso all’ingresso del cimitero e un oleandro in Viale Volontari della Libertà. Fortunatamente, l’episodio non ha causato danni né a persone né a cose.

L’accaduto riporta all’attenzione il tema della gestione del verde pubblico e, in particolare, della necessità di interventi di potatura o abbattimento degli alberi che presentano criticità.

Il Sindaco Francesco Aiello ha dichiarato: “La mia volontà non è quella di tagliare in maniera sconsiderata gli alberi della città, ma di rendere Vittoria più sicura. Ogni volta che si rende necessario un intervento subisco attacchi da più fronti, ma io penso prima di tutto all’incolumità dei cittadini. Ogni abbattimento viene deciso solo dopo un attento controllo da parte di esperti. Amo il verde e lo considero un patrimonio prezioso, importante per la nostra comunità, ma va gestito con responsabilità e con la dovuta attenzione alla sicurezza”.

L’amministrazione comunale conferma quindi il proprio impegno a tutelare il verde urbano, promuovendone al contempo una gestione consapevole e sicura, affinché la città possa rimanere vivibile, accogliente e protetta.

