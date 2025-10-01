  • 1 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Ottobre 2025 -
Cronaca | Vittoria

Maltempo a Vittoria: caduti due alberi, nessun danno ma torna il dibattito sulla sicurezza del verde pubblico

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 01 ottobre 2025 – Il maltempo che oggi ha interessato la città ha provocato la caduta di due alberi: un cipresso all’ingresso del cimitero e un oleandro in Viale Volontari della Libertà. Fortunatamente, l’episodio non ha causato danni né a persone né a cose.
L’accaduto riporta all’attenzione il tema della gestione del verde pubblico e, in particolare, della necessità di interventi di potatura o abbattimento degli alberi che presentano criticità.
Il Sindaco Francesco Aiello ha dichiarato: “La mia volontà non è quella di tagliare in maniera sconsiderata gli alberi della città, ma di rendere Vittoria più sicura. Ogni volta che si rende necessario un intervento subisco attacchi da più fronti, ma io penso prima di tutto all’incolumità dei cittadini. Ogni abbattimento viene deciso solo dopo un attento controllo da parte di esperti. Amo il verde e lo considero un patrimonio prezioso, importante per la nostra comunità, ma va gestito con responsabilità e con la dovuta attenzione alla sicurezza”.
L’amministrazione comunale conferma quindi il proprio impegno a tutelare il verde urbano, promuovendone al contempo una gestione consapevole e sicura, affinché la città possa rimanere vivibile, accogliente e protetta.

578424
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube