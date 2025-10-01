  • 1 Ottobre 2025 -
Attualità | Modica

Modica. Al via il Servizio Civile Universale alla Fondazione Grimaldi per quattro giovani

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 01 ottobre 2025 – E’ iniziato il Servizio Civile Universale alla Fondazione Giovan Pietro Grimaldi di Modica, 4 giovani modicani, nell’ambito del progetto “A Braccia Aperte per Stupirsi” promosso dalla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa nel settore del patrimonio storico, artistico e culturale, potranno mettere a disposizione della nostra comunità le loro competenze e abilità in una progettualità condivisa con la Fondazione stessa.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi, con il suo presidente Salvatore Campanella , veicolerà l’attenzione delle attività “del gruppo” al supporto della progettazione di incontri di coinvolgimento e partecipazione della comu-nità Modicana attorno a temi della promozione culturale sociale e scientifica.
Il referente responsabile del progetto, il direttore Filippo Pasqualetto, nell’accogliere i 4 giovani si dice fiducioso nella realizzazione del progetto che è certamente molto ambizioso, e comprende varie tematiche multidisciplinari, che grazie a questi giovani, di indubbia preparazione e valore, verranno portati a termine approfittando della entusiasmante esperienza formativa che la Fondazione Grimaldi saprà trasmettere .
La realizzazione di materiale informativo sulla storia e le opere presenti nelle sede, la pubblicizzazione delle attività del progetto, l’accoglienza dei visitatori, il supporto nella gestione della comunicazione sociale nel lavoro di rete con le parrocchie e le fondazioni collegate da speciali rapporti e/o convenzioni , saranno le principali “azioni creative” su cui lavorare.
La attività del servizio civile saranno pubblicate, in uno specifico spazio dedicato, sul sito istituzionale .

© Riproduzione riservata

