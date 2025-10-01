  • 1 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Ottobre 2025 -
Comiso | Politica

Comiso. Consegnati i lavori di opere di urbanizzazione tra via Libero Grassi e via degli Ontani

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 01 ottobre 2025 – Consegnati i lavori di opere di urbanizzazione primaria nel prolungamento di via Libero Grassi e via degli Ontani. A comunicarlo, l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Cassibba e il sindaco, Maria Rita Schembari.
“Continuiamo a dare seguito alle promesse fatte, che ci vincolano come un cotratto con la città e al quale si deve mantenere fede – sostiene Roberto Cassibba-. I lavori di urbanizzazione primaria che sono stati consegnati il 30 settembre, sono opere che la città attendeva da tempo, da anni, e che finalmente saranno realizzate a breve. Parliamo del prolungamento di via Libero Grassi e via degli Ontani, oltre al prolungamento di via Arcobaleno. Ciò che sarà realizzato – ancora Cassibba – sono i marciapiedi, il rifacimento del manto ammalorato e l’illuminazione pubblica che andranno a riqualificare e a disciplinare la viabilità in un quartiere della nostra città che ricade nella cosi detta “zona B”, quindi fortemente edificata e abitata, dando risposte ai cittadini che da tempo attendevano. Il costo di questi interventi è di 300 mila euro ottenuti tramite mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. Ciò su cui lavoriamo da anni ormai – continua l’assessore Cassibba – e che è la nostra linea guida politico/amministrativa, è la visione di una città che cresce, che si evolve e che diventa sempre più sostenibile. Non dimentichiamo infatti – conclude l’assessore – l’ultima opera ammessa a finanziamento che è la totale riqualificazione di via degli Aragonesi, che diventerà addirittura un percorso turistico, ambientale e naturalistico, che congiungerà il centro abitato con una delle zone più antiche e ricche di testimonianze archiettoniche della nostra città. Nei prossimi mesi comunque, saranno consegnati I lavori di ulteriori opere pubbliche di cui tutti i cittadini potranno usufruire”.
“ Completare le opere urbanistiche e rendere vivibile una zona residenziale della nostra città – aggiunge Maria Rita Schembari – è un atto politico/amministrativo di grandissimo rilievo, quindi I miei complimenti all’assessore ai lavori pubblici Roberto Cassibba, al dirigente dell’area IV e di tutto lo staff che si prende cura con lungimiranza della nostra città”.

578413
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube