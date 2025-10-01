  • 2 Ottobre 2025 -
  • 2 Ottobre 2025 -
Ragusa | Sport

La 21esima edizione Mangia’s Maratona di Ragusa sarà il 18 gennaio 2026

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 01 ottobre 2025 – La storica Maratona di Ragusa festeggia il prossimo 18 gennaio 2026 la sua edizione numero 21 e c’è subito una grande novità all’orizzonte: la partnership con il prestigioso gruppo Mangia’s Resort e Clubs in Sicilia e Sardegna. Il modo giusto per festeggiare un traguardo enorme per quella che da molti è considerata il riferimento dei 42,195 km in Sicilia e non solo. La prima grande maratona della stagione sul suolo nazionale, che ogni anno richiama concorrenti anche dall’estero che rimangono puntualmente abbagliati dalla bellezza della capitale del Barocco siciliano.
Ogni anno l’evento ha un fortissimo impatto emozionale, coinvolgendo i tanti che decidono di prendervi parte optando per i classici 42,195 km oppure per la Straragusa, la mezza maratona anche questa molto frequentata. Oltre a queste prove, entrambe inserite nel calendario nazionale Fidal, sono confermate anche la Walking K21 e la Family Run di 3,2 km. Quest’ultima, non competitiva come la prova per camminatori, partirà da Piazza San Giovanni mentre tutte le altre prove avranno il loro epicentro in Via F.Rossitto a Ragusa Alta.
Lo start della maratona verrà dato alle ore 8:00 davanti al Liceo Scientifico E.Fermi mentre la Straragusa scatterà alle ore 9:45, anticipata alle 9:00 dalla prova Walking. Le iscrizioni sono già aperte ed anzi conviene aderire entro il 31 ottobre per usufruire delle quote scontate di 30 euro per la maratona e 20 per la mezza. Sarà un modo per godersi tutte le principali zone nevralgiche della città, un modo per conoscerla meglio, in una giornata nella quale lasciare l’auto a casa e dedicarsi all’attività all’aria aperta in una Ragusa diversa dal solito.

© Riproduzione riservata

