  • 22 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Settembre 2025 -
Ispica | Politica regionale

Le luci artistiche per valorizzare ancora di più Ispica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 22 settembre 2025 – Si sono accese ieri le luci artistiche che valorizzeranno ancora di più le bellezze architettoniche e storiche della città di Ispica. Questo intervento, atteso da decenni, ha sostituito la vecchia illuminazione deteriorata, restituendo pieno risalto alla bellezza architettonica della Basilica della SS Annunziata e alla maestosità di Palazzo Bruno rispondendo così al desiderio radicato della confraternita e dei cittadini. “Si sentiva ormai il bisogno di rinnovare l’illuminazione per esaltare le caratteristiche artistiche dei due monumenti – ha commentato l’Onorevole Ignazio Abbate il cui emendamento da 100 mila euro alla manovra finanziaria 2024 ha reso possibili i lavori nei tre monumenti – come mi era stato a suo tempo segnalato da chi ha preso a cuore la problematica. Mi riferisco ai consiglieri comunali Pierenzo e Giovanni Muraglie e Carmelo Oddo, sentinelle sempre vigili ai bisogni della comunità. Sono state proficue le interlocuzioni con il presidente della confraternita Fidelio e con il parroco Don Manlio. La nuova illuminazione artistica valorizza ogni dettaglio della facciata, del campanile e del loggiato della SS Annunziata regalando una cartolina preziosa a residenti e turisti che porteranno in giro per il Mondo la bellezza del nostro territorio. Nel giro di pochi giorni lo stesso intervento verrà effettuato presso la chiesa di S.Maria Maggiore che attualmente è interessata da altri lavori di pavimentazione. Ma non è finita qui perché le opere consegnate fanno parte di un più ampio disegno di valorizzazione del territorio ispicese e più in generale dell’intera provincia. Ulteriore nota positiva è che per la realizzazione di questi lavori sono state impiegate numerose maestranze locali contribuendo così a sostenere l’economia del territorio”.

577514
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube