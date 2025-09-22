Le luci artistiche per valorizzare ancora di più Ispica

Palermo, 22 settembre 2025 – Si sono accese ieri le luci artistiche che valorizzeranno ancora di più le bellezze architettoniche e storiche della città di Ispica. Questo intervento, atteso da decenni, ha sostituito la vecchia illuminazione deteriorata, restituendo pieno risalto alla bellezza architettonica della Basilica della SS Annunziata e alla maestosità di Palazzo Bruno rispondendo così al desiderio radicato della confraternita e dei cittadini. “Si sentiva ormai il bisogno di rinnovare l’illuminazione per esaltare le caratteristiche artistiche dei due monumenti – ha commentato l’Onorevole Ignazio Abbate il cui emendamento da 100 mila euro alla manovra finanziaria 2024 ha reso possibili i lavori nei tre monumenti – come mi era stato a suo tempo segnalato da chi ha preso a cuore la problematica. Mi riferisco ai consiglieri comunali Pierenzo e Giovanni Muraglie e Carmelo Oddo, sentinelle sempre vigili ai bisogni della comunità. Sono state proficue le interlocuzioni con il presidente della confraternita Fidelio e con il parroco Don Manlio. La nuova illuminazione artistica valorizza ogni dettaglio della facciata, del campanile e del loggiato della SS Annunziata regalando una cartolina preziosa a residenti e turisti che porteranno in giro per il Mondo la bellezza del nostro territorio. Nel giro di pochi giorni lo stesso intervento verrà effettuato presso la chiesa di S.Maria Maggiore che attualmente è interessata da altri lavori di pavimentazione. Ma non è finita qui perché le opere consegnate fanno parte di un più ampio disegno di valorizzazione del territorio ispicese e più in generale dell’intera provincia. Ulteriore nota positiva è che per la realizzazione di questi lavori sono state impiegate numerose maestranze locali contribuendo così a sostenere l’economia del territorio”.

