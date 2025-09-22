  • 22 Settembre 2025 -
Ragusa | Sanità

Record di donazioni di sangue in provincia di Ragusa nella giornata dedicata al giudice Livatino

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 22 settembre 2025 – Grande successo nel Ragusano per la giornata speciale dedicata alla memoria del giudice Rosario Livatino, svoltasi domenica 21 settembre. L’iniziativa, promossa dalla Presidenza della Regione e dal Dasoe (Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico) per sensibilizzare alla cultura della donazione, ha registrato un risultato straordinario: 297 donazioni di sangue raccolte nelle sezioni Avis aderenti e 18 nuove iscrizioni di aspiranti donatori. Il dato segna un incremento eccezionale rispetto alla stessa giornata del 2024, quando erano state registrate 166 donazioni: un aumento dell’80%.
“Per la nostra provincia – sottolinea il dottor Francesco Bennardello, Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ASP di Ragusa – si tratta di un vero e proprio record, che testimonia la forte risposta della comunità e la volontà di trasformare la memoria del ‘giudice ragazzino’ in un gesto concreto di solidarietà e di vita”.
“Un sentito ringraziamento – aggiunge il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago – va a tutti i donatori, alle sezioni AVIS della nostra provincia e al personale dei Servizi Trasfusionali di Ragusa, Modica e Vittoria che, con professionalità e impegno, hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo. Al tempo stesso – sottolinea Drago – desidero esprimere riconoscenza nei confronti della Presidenza della Regione e del Dasoe, che hanno voluto istituire tre giornate dedicate alla memoria e alla donazione: un’iniziativa che contribuisce a trasformare il ricordo in un gesto di grande valore civile e sanitario”.
Le associazioni e gli operatori sanitari coinvolti hanno espresso grande soddisfazione per la straordinaria partecipazione, sottolineando come il sangue sia un bene prezioso e insostituibile, che solo la generosità dei donatori può garantire. Con questo risultato, la provincia di Ragusa si conferma ancora una volta ai vertici regionali per capacità di mobilitazione e sensibilità verso la donazione.

577517
© Riproduzione riservata

