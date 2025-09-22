  • 22 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Settembre 2025 -
Attualità | Ragusa

I Commercialisti in Cattedrale a Ragusa per rendere onore al patrono San Matteo apostolo ed evangelista

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 22 settembre 2025 – Questa mattina, nella suggestiva cornice della cattedrale di Ragusa, si è tenuta la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi, mons. Giuseppe La Placa, in onore di San Matteo apostolo ed evangelista, patrono della Guardia di Finanza e dei commercialisti. Presenti le massime autorità militari, civili e religiose, insieme all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa rappresentato dal presidente Maurizio Attinelli e dal consiglio direttivo. La ricorrenza, istituita dal Breve Pontificio di papa Pio XI il 10 aprile 1934 e firmata dal cardinale Eugenio Pacelli, vuole ricordare il particolare legame tra San Matteo, già esattore delle tasse, e coloro che oggi tutelano il patrimonio finanziario dello Stato. Un momento di riflessione e di unità, che ha sottolineato il valore della legalità, della responsabilità e della dedizione al servizio della comunità, rinsaldando il rapporto tra Guardia di Finanza e professionisti del settore economico e finanziario.

577522
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube