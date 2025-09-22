Scicli, Forza Italia fa squadra con il sindaco Marino: “Serve un fronte comune contro la criminalità”

SCICLI – I consiglieri comunali di Forza Italia, Vincenzo Giannone e Giuseppe Arrabito, scendono in campo a sostegno del sindaco Mario Marino, chiedendo maggiore attenzione da parte delle istituzioni sulla crescente emergenza sicurezza che sta colpendo la città. Negli ultimi mesi, Scicli è stata teatro di episodi sempre più frequenti di spaccio, furti e risse. Una situazione che, secondo gli esponenti azzurri, sta minando la serenità dei cittadini e il tessuto sociale ed economico della comunità. «La sicurezza dei cittadini – affermano Giannone e Arrabito – è un diritto fondamentale e un dovere delle istituzioni. Per questo riteniamo necessario sostenere l’azione del sindaco Marino, perché solo attraverso un impegno corale e unitario si potrà riportare serenità e fiducia nella nostra comunità». I due consiglieri hanno inoltre annunciato di essersi attivati con l’on. Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, per sensibilizzare le istituzioni nazionali e richiamare l’attenzione del Governo sulla necessità di misure straordinarie per contrastare degrado e criminalità. Un appello condiviso anche dal segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, che ha fatto proprie le istanze dei consiglieri di Scicli, sottolineando l’urgenza di un’azione coordinata anche a livello provinciale. «Negli ultimi tempi – ha dichiarato – simili episodi si sono verificati in diversi comuni del territorio. È necessario un intervento deciso e capillare per garantire sicurezza e legalità». «È il momento di unire le forze – concludono Giannone e Arrabito – perché senza sicurezza non c’è sviluppo, non c’è coesione sociale e non c’è futuro per la nostra città».

