  • 22 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Settembre 2025 -
Atronomia

“Acqua: una soluzione definitiva”. L’Ordine dei Geologi richiama la politica alla responsabilità e alla programmazione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia ha preso parte, venerdì scorso, al convegno “Acqua: una soluzione definitiva”, promosso dalla diocesi di Caltanissetta presso l’auditorium del seminario vescovile. Un incontro, articolato nella forma della tavola rotonda, che ha visto riunite istituzioni religiose, politiche, civili e sociali per affrontare con rigore e concretezza l’annosa questione della crisi idrica in Sicilia.

In apertura, il vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto, ha espresso gratitudine per la presenza dei partecipanti e ha invitato a considerare il tema dell’acqua non come emergenza da gestire di volta in volta, ma come una sfida che richiede corresponsabilità e scelte coraggiose, trasparenti e condivise. Le sue parole hanno posto le basi per l’intero dibattito, tracciando il quadro di un impegno comune per il futuro della comunità e del territorio.

Il presidente dell’Ordine Regionale dei Geologi, Paolo Mozzicato, ha tracciato un quadro critico della situazione: “La Sicilia vive in una condizione di emergenza costante. Abbiamo perso la capacità di programmare e ci affidiamo, quando non è più possibile procrastinare, a soluzioni tampone che non fanno altro che rinviare i problemi senza risolverli. È necessario un forte richiamo alla responsabilità della politica: non possiamo più permettere che le logiche emergenziali continuino a guidare le scelte in materia di gestione delle risorse idriche. Occorre invertire la tendenza, costruendo un percorso serio e lungimirante, nel quale la comunità scientifica possa dare il proprio contributo qualificato per soluzioni realmente efficaci e durature.”

Il geologo Marcello Frangiamone ha ulteriormente sottolineato come il territorio nisseno, privo di bacini idrici propri, sia costretto a dipendere da altre aree per coprire il proprio fabbisogno.

L’acqua, quale diritto fondamentale e universale, non può diventare una merce da gestire secondo logiche di mercato. Considerarla un bene pubblico significa affermare che la sua disponibilità e il suo utilizzo devono essere regolati da criteri di equità, solidarietà e sostenibilità, garantendo a tutti i cittadini pari dignità nell’accesso. Per questo l’Ordine dei Geologi di Sicilia richiama la necessità di una governance chiara e trasparente, in cui la comunità scientifica sia chiamata a contribuire con le proprie competenze per una gestione efficiente e giusta della risorsa idrica: un vero processo di pianificazione integrata, che tenga insieme responsabilità istituzionali, competenze tecniche e partecipazione della società civile.

577511
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube