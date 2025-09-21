Scicli, spari in pieno centro: ci sarebbe un fermo

Scicli, 21 Settembre 2025 – Ci sarebbe un fermo per la sparatoria che ha scosso la tranquillità della cittadina di Scicli. Nella serata di ieri, in pieno centro, si sono uditi diversi colpi d’arma da fuoco che hanno scatenato il panico tra i residenti. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente e, dopo un’indagine lampo, avrebbero fermato una persona sospettata di essere l’autore degli spari. Lo dice il sindaco Mario Marino, in un posto. Al momento non sono stati forniti dettagli sul movente o sulla dinamica esatta dell’accaduto. L’area è stata messa in sicurezza e gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’intera vicenda. A scontrarsi due gruppi. Uno di albanesi ed uno di tunisini. Tre i feriti. Uno di essi, un albanese di 28 anni, si troverebbe piantonato all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica per le ferite di arma da fuoco riportate nel conflitto. Tutto è accaduto dopo le 13.30 mentre in giro c’era ancora molta gente e in piazza Italia era in corso il Mercatino delle Pulci. Non si esclude che tutto possa essere legato a problemi di droga. Il ferito oltre ad una ferita avrebbe riportato anche ferite in diverse parti del corpo. Sul posto dapprima la Polizia Locale, allertata da alcuni passanti del grave fatto di sangue che si stava registrando nel centro storico della città. Poi sono intervenuti i

carabinieri della Tenenza di Scicli e della Compagnia di Modica.

La vicenda ha avuto inizio in Largo Gramsci, dove sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. La violenza si è poi spostata in via Aleardi, dove uno degli aggressori avrebbe accoltellato un’altra persona. Le forze dell’ordine, allertate dai residenti, sono intervenute con prontezza.

Grazie al rapido intervento dei Carabinieri, le indagini sono partite immediatamente. Secondo quanto assicura il sindaco cii sarebbe già un fermo. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sull’identità della persona fermata o sul movente, ma stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta degli eventi.

L’episodio ha suscitato profonda preoccupazione nella comunità. Marino ha espresso la propria vicinanza alla cittadinanza e ha ringraziato le forze dell’ordine per il loro tempestivo e risoluto intervento. Riconoscendo l’aumento di questi fenomeni, l’amministrazione ha annunciato che chiederà con urgenza un incontro in Prefettura per discutere e garantire maggiori controlli e sicurezza sul territorio. L’obiettivo è quello di riportare serenità e convivenza pacifica nella città, affinché episodi simili non si ripetano in futuro.

