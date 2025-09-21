Loiscio svetta alla terza Granfondo di Ragusa

Ragusa, 21 settembre 2025 – I primi vincitori della terza edizione della Granfondo Città di Ragusa sono stati gli organizzatori stessi. Perché è innegabile che, tappa siciliana del circuito Prestigio, sia cresciuta tantissimo in un solo biennio fino a diventare una classica capace di richiamare specialisti e appassionati anche dal continente, con oltre 300 partecipanti ai due percorsi previsti.

La prova principale, articolata su 139 km, ha visto trionfare Giovanni Loiscio (Teamk Eracle) e si può davvero parlare di trionfo, visto che Loiscio ha fatto il vuoto alle sue spalle, precedendo in 3h04’19” Ciro Greco (Leo Costruzioni) di 4’48” e l’ex azzurro di mountain bike Mirko Farnisi (Team Nuova Avir) di 6’35”, che allo sprint ha prevalso su Francesco La Bianca (Team Nuova Avir) e il maltese John Camilleri (Bike it up Racing).

A Maria Giulia D’Aguanno (Star Cycling Lab) la gara femminile in 3h30’08” davanti a Ester Pisani (Team Nuova Avir) a 10’32” e alla maltese Marie Claire Aquilina (Bike 1275) a 11’28”.

Nel percorso medio, di 95 km, prima posizione per Samuele La Terra Pirré che ha vinto in 2h27’28” con 29” su Carmelo Tuccio (Asd Privitera) e Carmelo Nicolosi (Team Bike Jonica Riposto), che hanno estromesso dal podio Antonino Puglisi (Liotri non the Rocks). Fra le donne è svettata Giovanna Carnemolla (Team Nuova Avir) in 2h38’15” davanti a Grazia Maria Grasso (Bike Queen) a 30’21” e a Laura Cannizzo (Team Barracuda dello Stretto) a 31’16”.

Un successo enorme ma certamente non inaspettato, dovuto anche all’appoggio incondizionato degli enti locali, con la Regione Sicilia e il Comune in prima linea e degli sponsor, a cominciare dal main sponsor4 Global Team-Automotive Special Tools senza dimenticare tutti i volontari (ed erano tantissimi) dispiegati lungo il tracciato e nella gestione dei servizi. Anche loro hanno contribuito a rendere questa domenica indimenticabile.

