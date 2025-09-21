  • 22 Settembre 2025 -
Scicli

Donnalucata incorona la nuova Miss 500: vince la 22enne Melissa Di Mauro di Noto

Tempo di lettura: 2 minuti

Donnalucata – Serata di eleganza, motori e tradizione quella vissuta ieri sul lungomare di Riviera di Ponente, dove si è svolta la terza edizione del concorso Miss 500, organizzato da Katia Trovato di Eventi Live e presentato dalla stessa insieme a Massimiliano Casto, direttore di rete Canarie 74 di Modica. A conquistare il titolo di Miss 500 2025 è stata Melissa Di Mauro, 22 anni, proveniente da Noto (SR), che ha saputo conquistare pubblico e giuria con charme e spontaneità.

La kermesse ha visto l’assegnazione di diverse fasce:

  • Secondo posto: Chiara Gambuzza di Scicli
  • Categoria Lady: Valentina Lopes di Scicli
  • Categoria Over: Valentina Coroloiani di Modica

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera è stata la partecipazione del Club Italia 500, che grazie al coordinamento di Modica guidato da Angelo Fiore ha radunato numerose storiche utilitarie. Le intramontabili “cinquecento” hanno sfilato e portato colore, allegria e curiosità tra turisti e residenti, che non hanno esitato a immortalare l’evento con foto e video. Grande la soddisfazione degli organizzatori, che hanno sottolineato l’ottima riuscita della manifestazione e la calorosa partecipazione di pubblico. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con la promessa di un’edizione ancora più coinvolgente: Miss 500 2026.

© Riproduzione riservata

