  22 Settembre 2025
  22 Settembre 2025
Cronaca | News in primo piano

Noto, ennesima intimidazione all’imprenditore ed ex deputato all’Ars, Pippo Gennuso

Tempo di lettura: 2 minuti

 NOTO, 22 Settembre 2025 – E’ la decima intimidazione che l’imprenditore ed ex deputato all’Ars, Pippo Gennuso subisce negli ultimi otto anni, nell’azienda agricola tra le province di Siracusa e Ragusa. L’ultimo avvertimento in ordine di tempo l’ha subito nella notte tra sabato e domenica, quando i piromani sono entrati in azione, bruciando un uliveto in contrada Belliscala, in territorio di Noto.

E’ stato lo stesso imprenditore, ad accorgersi che ieri mattina erano stati distrutti alberi e piante in un terreno di proprietà della sua azienda. Il raid è stato segnalato ai carabinieri e con ironia ha detto al telefono ai militari dell’Arma,”maresciallo c’è fuoco anche d’inverno”.

L’avvertimento della scorsa notte segue di qualche giorno la testimonianza di Gennuso al tribunale di Siracusa in un processo a carico di un pastore, accusato di avere dato fuoco ad un terreno dell’Azienda Gennuso a San Basilio, in territorio di Ispica.

Le intimidazioni nei confronti dell’ex deputato, oggi responsabile del dipartimento agricoltura di Forza Italia, sono tante. La criminalità organizzata gli rubò nel maggio del 2017 un camion a scopo estorsivo. Gli chiesero i soldi per restituirlo. Poi l’avvelenamento dei cani, nell’estate del 2019,  a guardia dell’abitazione dell’imprenditore. Ed ancora il furto di 400 irrigatori, l’incendio di un escavatore, nel maggio del 2024,  il taglio di alberi nei terreni di San Basilio ed i numerosi incendi, tutti rimasti impuniti.  Pippo Gennuso ha sempre denunciato, chiedendo anche l’intervento della Commissione antimafia all’Ars. Dopo l’ultimo attentato dice: “Così non si può andare avanti, fare impresa è impossibile di fronte a episodi inaccettabili. Bisogna scoprire gli autori di questi raid ed assicurarli alla giustizia. Debbo capire – conclude Gennuso – se andare avanti, oppure abbandonare l’attività”.

