Sciopero generale e manifestazione a Modica: solidarietà con il Popolo Palestinese

Modica, 21 settembre 2025. Lunedì prossimo una serie di sindacati di base non affiliati alle confederazioni storiche (come CGIL, CISL, UIL) ha indetto uno sciopero generale in diverse città italiane, con l’obiettivo di manifestare solidarietà e supporto alla popolazione palestinese.
L’iniziativa, che si inserisce in un contesto di crescente mobilitazione a livello nazionale, vedrà manifestazioni e cortei in tutto il Paese. Anche a Modica, la partecipazione è attesa: è stato organizzato un presidio in Piazza Matteotti, che si terrà dalle 8:30 alle 13.
La scelta della data e l’adesione di diverse realtà sindacali di base sottolineano la volontà di porre l’attenzione su una questione che continua a generare un ampio dibattito politico e sociale. La manifestazione di Modica si unisce a un coro di voci che, da diverse parti d’Italia, chiedono una maggiore consapevolezza e interventi a favore dei diritti del popolo palestinese.