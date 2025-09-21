  • 21 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Settembre 2025 -
Ragusa | Sport

Seconda sconfitta e polemiche per il Ragusa Calcio. Il Sambiase vince all’Aldo Campo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA        1

SAMBIASE   2

Ragusa, 21 Settembre 2025 – Il Ragusa subisce la sua seconda sconfitta consecutiva, cadendo in casa per mano del Sambiase in una partita che ha mostrato ancora una volta le fragilità della squadra. Il risultato di 2-1 non fa che confermare la situazione di crisi, con la squadra che resta ferma a un solo punto in classifica, sprofondando sempre più nei bassifondi della graduatoria.

Tutto si è deciso nella ripresa. Il Sambiase ha sbloccato il risultato al 22′ con un rigore trasformato da Sueva. Solo cinque minuti dopo, il raddoppio di Frasson su azione d’angolo ha messo il match in salita per i padroni di casa. Nonostante l’impegno, il Ragusa è riuscito solo ad accorciare le distanze con un bel tiro da lontano di Aronica. Il forcing finale per cercare il pareggio non ha prodotto i frutti sperati, sancendo una sconfitta che fa seguito a quella subita a Gela.

Al di là della prestazione in campo, è la gestione societaria a preoccupare. Come ampiamente evidenziato in passato, la squadra è composta da troppi giovani, un fattore che la rende inadatta a un campionato difficile come la Serie D.

La società deve ancora presentarsi ufficialmente al pubblico, e i ruoli di presidente, vicepresidente, direttore generale e direttore sportivo rimangono un mistero. I dirigenti, come Carnazza e Borrometi, sebbene facciano parte del gruppo, devono ancora spiegare le ragioni di una scelta che sembra destinata al fallimento. I risultati sul campo stanno dando loro torto, e la sensazione è che si rischi di compromettere quanto di buono era stato costruito negli anni passati

La reazione dei tifosi non si è fatta attendere: lo stadio “Aldo Campo” è rimasto quasi deserto. Solo una manciata di ultra’ in tribuna B, nettamente superati in numero dai tifosi del Sambiase. Un’immagine desolante per una città che non merita questo “de profundis” calcistico. Per evitare il peggio, la dirigenza deve intervenire urgentemente, prima che la situazione diventi irreversibile e si perda non solo la Serie D, ma anche la dignità sportiva della città.

577445
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube