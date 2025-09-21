  • 21 Settembre 2025 -
Modica | Sport

Successo al “Vincenzo Barone”: il Modica Calcio all’esordio casalingo si regala tre punti d’oro col Giarre

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA   2

GIARRE    1

Modica, 21 Settembre 2025 – Esordio casalingo vincente per il Modica, che al “Vincenzo Barone” supera il Giarre per 2-1 e conquista i primi tre punti casalinghi della stagione, riscattando il pareggio del primo turno contro il Viagrande.

La partita è stata dominata dai rossoblù nella prima frazione di gioco. All’11’, dopo un atterramento in area su Bonanno da parte di Brumat, l’arbitro ha concesso un rigore. L’attaccante Savasta ha provato a sorprenderlo con un “cucchiaio”, ma il portiere del Giarre non si è mosso e ha bloccato la palla. Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato tre minuti dopo, al 14′, grazie a Valenca che, di testa, ha insaccato un calcio d’angolo battuto da Maimone. Al 36′, il Modica ha raddoppiato: ancora un colpo di testa, questa volta di Savasta, su un cross perfetto dalla sinistra.

Nella ripresa, il Modica ha mostrato una minore intensità, concedendo più spazio agli avversari. Al 71′, il Giarre è riuscito ad accorciare le distanze con il diciannovenne Kamga,  che ha segnato il gol del 2-1. La partita si è surriscaldata nel finale, con l’allenatore ospite Michele Campo che è stato espulso per le sue veementi proteste dopo un presunto rigore non concesso. Nonostante la pressione finale del Giarre, il Modica ha mantenuto il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa una vittoria fondamentale per il morale e per la classifica.

RISULTATI 2 ^ GIORNATA

Messana   –   Rosasmarino      5   –  2

Gioiosa     –  Mazzarrone         1    –  3

Leonfortese  –  Avola               1    –  2

Leonzio    –   Palazzolo            2   –   1

Modica   –    Giarre                  2   –  1

Vittoria  –    Melilli                  5   –  1

Niscemi  –   Nebros                 1  –   2

Acquadolcese – Atl. Catania  1  –  2

 

CLASSIFICA

Mazzarrone e Leonzio  6

Modica, Atl. Catania, Messana e Avola  4

Vittoria, Gioiosa, Nebros, Rosmarino e Melilli  3

Giarre e Leonfortese  1

Niscemi, Acquadolcese e Palazzolo  0

 

© Riproduzione riservata

