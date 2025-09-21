Modica, mattatoio comunale ancora chiuso: cresce il malcontento per la riapertura tardiva

MODICA – A oltre un anno dalla chiusura del mattatoio comunale, gli operatori del settore attendono ancora risposte chiare dall’amministrazione. La struttura, considerata un punto di riferimento per allevatori e macellatori della zona, resta inspiegabilmente ferma – a sottolinearlo è il coordinatore cittadino di Sud chiama Nord, Giovanni Cavallo – e ciò sta generando preoccupazione per le conseguenze economiche che la prolungata inattività comporta. Dopo la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune, l’opinione pubblica aveva accolto con spirito di fiducia l’invito a un nuovo corso politico e amministrativo, improntato a competenza, trasparenza e rapidità d’azione. Tuttavia, accanto alle difficoltà legate al risanamento dei conti, restano irrisolte diverse questioni pratiche, tra cui la mancata riapertura del mattatoio. A sorprendere, secondo alcuni osservatori, è la mancata attenzione dell’assessore di riferimento, tradizionalmente vicino al mondo agricolo e zootecnico, cresciuto politicamente nell’ambito dell’UNSIC. Critiche vengono rivolte anche alle associazioni di categoria, la cui voce sul tema appare assente o poco percepibile. Un’assenza di iniziativa che, unita alla mancanza di comunicazione istituzionale, alimenta la sensazione di indifferenza. L’appello di – Sud chiama Nord – arriva dunque alla maggioranza che sostiene il sindaco, in particolare a Forza Italia, partito di appartenenza della prima cittadina, affinché si adoperi per sbloccare l’impasse e restituire finalmente agli operatori una struttura essenziale. “La zootecnia – si sottolinea – rappresenta una delle colonne portanti dell’economia locale. Non è più accettabile che un servizio tanto strategico resti paralizzato per tempi così lunghi.”

