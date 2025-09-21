  • 21 Settembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Spari e mistero a Scicli: inseguimento con pistola in pieno centro

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 21 Settembre 2025 – Un episodio dai contorni ancora confusi ha scosso il centro storico di Scicli. Nella giornata odierna, i carabinieri hanno transennato un’area di Via Penna dopo una segnalazione di spari e un inseguimento tra due uomini armati.

Secondo le prime, sommarie ricostruzioni, i protagonisti sarebbero due cittadini di nazionalità albanese. L’inseguimento, iniziato in Piazza Italia, sarebbe terminato in Via Penna, dove uno dei due sarebbe rimasto a terra. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire: non è chiaro se l’uomo sia caduto accidentalmente o se sia stato colpito da uno sparo.

L’intervento dei Carabinieri è stato immediato. I militari hanno messo in sicurezza l’area, raccogliendo le testimonianze di numerosi cittadini che avrebbero assistito alla scena. Le indagini sono in corso per fare luce sull’accaduto e per individuare i due uomini. La città, solitamente tranquilla, è rimasta sotto shock per un episodio che ha portato un’atmosfera di tensione nel suo cuore storico.

© Riproduzione riservata

