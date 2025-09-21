  • 21 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Settembre 2025 -
News in primo piano | Politica regionale

L’ARS adegua: aumentano i rimborsi ai Deputati tra inflazione e polemiche

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 21 Settembre 2025 – L’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) ha recentemente approvato un adeguamento automatico dei rimborsi spese per i suoi 70 deputati, una mossa che ha suscitato dibattito, nonostante sia stata giustificata dall’aumento del costo della vita. La decisione, presa in conformità con la legge regionale n. 1/2014, lega l’indennità e le diarie dei deputati all’andamento dell’inflazione, misurato dall’indice ISTAT.

Il fulcro dell’adeguamento riguarda le indennità destinate a coprire le spese per pasti e pernottamenti a Palermo, essenziali per i deputati non residenti in città durante le sedute assembleari. Le cifre mostrano un aumento significativo: il rimborso per un pasto è passato da 50 a 170,91 euro, mentre quello per una notte in hotel è salito da 200 a 570 euro.

La misura non è stata un’iniziativa isolata, ma parte del più ampio bilancio interno dell’ARS per il triennio 2025-2027. Questo documento finanziario è stato discusso e votato in commissione Bilancio a fine giugno 2025 e, successivamente, approvato in Aula durante i lavori della Legge di Stabilità regionale 2025-2027, conclusi tra dicembre 2024 e gennaio 2025. L’aumento dei rimborsi è diventato operativo dal 1° gennaio 2025, grazie alla clausola di adeguamento automatico prevista dalla legge.

È importante notare che, a differenza dei normali redditi, questi rimborsi sono esenti da tassazione. Tale esenzione li rende un’entrata netta per i deputati, a differenza dell’indennità parlamentare che è soggetta a imposte.

L’ARS ha difeso la decisione sottolineando la necessità di allineare i rimborsi all’attuale situazione economica, caratterizzata da un’inflazione persistente. L’indice ISTAT, utilizzato come parametro, riflette l’aumento dei prezzi che incide pesantemente su vitto e alloggio. L’obiettivo, quindi, è di garantire che i deputati possano sostenere le spese legate alla loro funzione senza dover attingere a risorse personali, come previsto dalle normative in vigore.

Tuttavia, il dibattito pubblico non si è fatto attendere. Molti critici sottolineano l’entità degli aumenti, considerati eccessivi in un periodo di difficoltà economica per molte famiglie siciliane. La polemica si concentra sull’opportunità di tali aumenti e sulla percezione di un distacco tra la classe politica e i problemi quotidiani dei cittadini. L’ARS, pur operando nel rispetto della legge, si trova ora a dover gestire le ripercussioni di una scelta che, seppur motivata tecnicamente, rischia di erodere ulteriormente la fiducia nelle istituzioni regionali.

577430
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “L’ARS adegua: aumentano i rimborsi ai Deputati tra inflazione e polemiche”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube