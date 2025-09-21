L’ARS adegua: aumentano i rimborsi ai Deputati tra inflazione e polemiche

Palermo, 21 Settembre 2025 – L’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) ha recentemente approvato un adeguamento automatico dei rimborsi spese per i suoi 70 deputati, una mossa che ha suscitato dibattito, nonostante sia stata giustificata dall’aumento del costo della vita. La decisione, presa in conformità con la legge regionale n. 1/2014, lega l’indennità e le diarie dei deputati all’andamento dell’inflazione, misurato dall’indice ISTAT.

Il fulcro dell’adeguamento riguarda le indennità destinate a coprire le spese per pasti e pernottamenti a Palermo, essenziali per i deputati non residenti in città durante le sedute assembleari. Le cifre mostrano un aumento significativo: il rimborso per un pasto è passato da 50 a 170,91 euro, mentre quello per una notte in hotel è salito da 200 a 570 euro.

La misura non è stata un’iniziativa isolata, ma parte del più ampio bilancio interno dell’ARS per il triennio 2025-2027. Questo documento finanziario è stato discusso e votato in commissione Bilancio a fine giugno 2025 e, successivamente, approvato in Aula durante i lavori della Legge di Stabilità regionale 2025-2027, conclusi tra dicembre 2024 e gennaio 2025. L’aumento dei rimborsi è diventato operativo dal 1° gennaio 2025, grazie alla clausola di adeguamento automatico prevista dalla legge.

È importante notare che, a differenza dei normali redditi, questi rimborsi sono esenti da tassazione. Tale esenzione li rende un’entrata netta per i deputati, a differenza dell’indennità parlamentare che è soggetta a imposte.

L’ARS ha difeso la decisione sottolineando la necessità di allineare i rimborsi all’attuale situazione economica, caratterizzata da un’inflazione persistente. L’indice ISTAT, utilizzato come parametro, riflette l’aumento dei prezzi che incide pesantemente su vitto e alloggio. L’obiettivo, quindi, è di garantire che i deputati possano sostenere le spese legate alla loro funzione senza dover attingere a risorse personali, come previsto dalle normative in vigore.

Tuttavia, il dibattito pubblico non si è fatto attendere. Molti critici sottolineano l’entità degli aumenti, considerati eccessivi in un periodo di difficoltà economica per molte famiglie siciliane. La polemica si concentra sull’opportunità di tali aumenti e sulla percezione di un distacco tra la classe politica e i problemi quotidiani dei cittadini. L’ARS, pur operando nel rispetto della legge, si trova ora a dover gestire le ripercussioni di una scelta che, seppur motivata tecnicamente, rischia di erodere ulteriormente la fiducia nelle istituzioni regionali.

