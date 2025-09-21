Volley, la PVT Modica brilla al “Terzo Memorial Pietro Murania”

Agrigento, 21 Settembre 2025 – Si è concluso con grande successo e un’emozionante finale il “Terzo Memorial Pietro Murania”, il quadrangolare di pallavolo che ha visto il Palasport di Agrigento trasformarsi in un vero e proprio tempio dello sport. A emergere, non solo la vincitrice, l’Akademia Sant’Anna, ma anche la PVT Modica, che ha conquistato un onorevole secondo posto.

In un palazzetto gremito di appassionati, la PVT Modica, in campo con le sue “aquile bianco-rosso-blu”, ha mostrato grande grinta e carattere. La squadra ha lottato punto su punto contro la più quotata Akademia Sant’Anna, formazione che milita nel campionato di Serie A2. Un’ottima prestazione che, nonostante la sconfitta in finale, conferma il valore del gruppo e la bontà del lavoro svolto in vista della prossima stagione.

Parte fondamentale del successo e dell’entusiasmo sono stati i tifosi modicani, definiti affettuosamente “Teste Matte”. Hanno percorso centinaia di chilometri per sostenere la squadra dal primo all’ultimo scambio, trasformando il loro tifo in un vero e proprio “settimo giocatore in campo”. La loro passione e il loro sostegno hanno dimostrato il legame profondo che unisce la squadra alla sua comunità.

Con la testa alta per la bellissima prestazione e il cuore pieno per l’affetto ricevuto, la PVT Modica può guardare con fiducia al futuro, consapevole di avere le basi solide per affrontare al meglio il campionato che sta per iniziare.

Salva