News in primo piano | Religione

Il Vescovo di Noto richiama all’ordine i parroci della Diocesi: “La Chiesa non è un set cinematografico”

Tempo di lettura: 2 minuti

Noto, 21 Settembre 2025  – Il vescovo di Noto, monsignor Salvatore Rumeo, ha inviato una dura lettera circolare ai presbiteri della sua diocesi, richiamandoli a vigilare sul decoro delle celebrazioni matrimoniali. Il monito del vescovo è chiaro: la chiesa non deve essere trasformata in un set cinematografico, ma deve mantenere la sua sacralità e il suo rispetto liturgico.

Nel documento, monsignor Rumeo esorta i parroci a essere fermi e a coordinarsi con gli sposi per evitare eccessi. L’obiettivo è riportare la celebrazione al suo significato più profondo. “Noi non affittiamo una sala,” ha scritto il vescovo, “e non assistiamo ad un evento esclusivamente sociale, ma celebriamo la Santa Eucaristia”. La priorità, dunque, non è lo sfarzo esteriore, ma il sacramento del matrimonio cristiano.

La circolare fornisce indicazioni precise: i sacerdoti devono concordare preventivamente con le coppie l’allestimento floreale e la scelta dei canti, assicurandosi che siano in linea con la solennità del rito. L’obiettivo è evitare che la dimensione scenografica prenda il sopravvento su quella spirituale.

Il vescovo sottolinea che è compito dei pastori guidare i futuri sposi a comprendere il vero senso del matrimonio religioso. Il messaggio è rivolto a tutti: non sarà più tollerato lo sfarzo eccessivo nelle chiese della Diocesi di Noto. La Curia, ha concluso monsignor Rumeo, “non intende autorizzare eventi che arrechino nocumento alla dignità della liturgia ed alla sua nobilis simplicitas”.

