Cronaca | News in primo piano

Tragedia a Noto: donna di 66 anni muore in mare a Eloro

Tempo di lettura: 2 minuti

NOTO, 21 Settembre 2025 – Una donna straniera di 66 anni è deceduta ieri pomeriggio sulla spiaggia di Eloro, a Noto, in un tragico incidente in mare. L’allarme è scattato nel pomeriggio, dando il via a un lungo intervento di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco per il recupero. Le prime ricostruzioni suggeriscono che la donna, una volta entrata in acqua, non sia più riuscita a tornare a riva.

Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori non escludono l’ipotesi di un malore improvviso o che la donna possa essere stata trascinata al largo dalle correnti marine. Le indagini sono in corso per fare chiarezza sull’esatta dinamica dei fatti.

577422
© Riproduzione riservata

