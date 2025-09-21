Tragedia a Noto: donna di 66 anni muore in mare a Eloro

NOTO, 21 Settembre 2025 – Una donna straniera di 66 anni è deceduta ieri pomeriggio sulla spiaggia di Eloro, a Noto, in un tragico incidente in mare. L’allarme è scattato nel pomeriggio, dando il via a un lungo intervento di soccorso.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco per il recupero. Le prime ricostruzioni suggeriscono che la donna, una volta entrata in acqua, non sia più riuscita a tornare a riva.
Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori non escludono l’ipotesi di un malore improvviso o che la donna possa essere stata trascinata al largo dalle correnti marine. Le indagini sono in corso per fare chiarezza sull’esatta dinamica dei fatti.