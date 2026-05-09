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Attualità | Modica

Modica. I Lions siciliani danno vita alla Fondazione Distrettuale, nuovo strumento a servizio del territorio

L’avvocato Russotto tra i componenti del Cda.
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Modica, 09 maggio 2026 – Una svolta per il servizio dei Lions in Sicilia. Nel corso del XXX Congresso del Distretto Lions 108 Yb, celebrato oggi a Modica, numerosi club dell’isola hanno aderito ufficialmente alla Fondazione di Partecipazione Distrettuale. Un passaggio definito fondamentale dal Governatore Diego Taviano, perché rafforzerà la capacità di intervento del Distretto Lions 108Yb Sicilia su tutto il territorio.
La Fondazione affiancherà da subito l’azione dei Club siciliani, con l’obiettivo di dare maggiore struttura e continuità ai service. Potrà gestire risorse, partecipare a bandi e attivare partnership con enti pubblici e privati, ampliando la portata degli interventi a favore della comunità. Il nuovo ente sarà dedicato al compianto PDG e Good Will Ambassador Gianfranco Amenta. A lui si deve gran parte del lavoro di ideazione e realizzazione della Fondazione, nata proprio con l’obiettivo di rendere più efficace il servizio dei Lions siciliani. Durante i lavori congressuali è stato eletto il primo Consiglio di amministrazione della costituenda Fondazione. Tra i membri eletti anche l’avv. Pippo Russotto, socio del Lions Club Comiso Terra Iblea. A lui e a tutti i componenti del Cda vanno le congratulazioni per l’incarico e l’augurio di buon lavoro. La nascita della Fondazione di Partecipazione Distrettuale segna così una nuova fase per i Lions siciliani: più organizzazione, più rete, più impatto per le comunità dell’isola.

Nella foto un momento della costituzione della Fondazione davanti al notaio

© Riproduzione riservata
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