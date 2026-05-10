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Il modicano Walter Buscema alla guida dei Lions siciliani: eletto Governatore per l’anno 2026-2027

Da luglio succederà a Diego Taviano
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MODICA, 10 Maggio 2026 – Nel cuore pulsante del barocco siciliano, tra la storia e l’entusiasmo di centinaia di soci, il Distretto Lions 108Yb Sicilia ha tracciato la rotta per il prossimo futuro. Durante il XXX Congresso distrettuale, svoltosi l’8 e il 9 maggio, Walter Buscema è stato eletto Governatore per l’anno sociale 2026-2027.

A partire dal prossimo luglio, Buscema   succederà a Diego Taviano, assumendo la guida degli oltre 4000 soci distribuiti negli oltre 120 club dell’Isola. Ad affiancarlo in questo percorso saranno Antonio Bellia (Primo Vice Governatore) e Salvatore Priola (Secondo Vice Governatore).

Nato a Modica, Walter Buscema vanta un profilo professionale e lionistico di alto rilievo. Laureato in Economia e Commercio, esercita dal 1992 la professione di dottore commercialista insieme alla moglie Carmen Figurino. Padre di tre figli — Giorgio (già leader Leo), Enrico e Pierpaolo — Buscema coniuga la passione per i numeri con quella per la comunicazione: giornalista pubblicista dal 1987, è una firma storica del quotidiano “La Sicilia”.

Uomo di cultura, appassionato di tradizioni popolari e ricerche storiche, ha ricoperto ruoli chiave nell’organigramma lionistico, tra cui Tesoriere distrettuale e Direttore della rivista “Lions Sicilia”. È inoltre uno dei sei formatori del Distretto abilitati dalla sede centrale di Oak Brook (USA).

Subito dopo la proclamazione, il neo-eletto Governatore ha presentato il DG Team che lo supporterà nel mandato:

Segretario: Antonella Bona

Tesoriere: Giovanni Liberatore

Cerimonieri: Giovanna Fretto e Gigi Bellassai

“Siamo costruttori di solidarietà. La nostra è una cittadinanza attiva che trova nell’inclusione, nella tutela della salute, della pace e dei diritti i valori fondanti per guardare al futuro.”

I lavori congressuali non si sono limitati alle sole scadenze elettorali, ma hanno segnato tappe fondamentali per il servizio sul territorio:

Fondazione Gianfranco Amenta: istituita la Fondazione distrettuale di partecipazione.

Impegno sociale: siglato un protocollo d’intesa con l’associazione Co.Tu.Le. Vi. per il contrasto alla violenza sulle donne.

Crescita associativa: celebrata l’investitura di 56 nuovi soci, linfa vitale per il futuro dell’associazione.

La giornata di sabato è stata arricchita dalla consegna dei premi Eccellenze Siciliane, Paolo Valenti e dei riconoscimenti Excellence ai club, alla presenza delle massime autorità lionistiche, tra cui il PID Domenico Messina, il Past Governatore Internazionale Salvatore Giacona e numerosi Past Governatori.

L’evento ha trasformato Modica in un laboratorio di idee a cielo aperto. I Lions non si sono chiusi nelle sale congressuali, ma hanno scelto di incontrare la cittadinanza tra le strade e i monumenti, riaffermando il proprio ruolo di attori sociali pronti a rispondere alle sfide del domani con spirito di servizio e unità.

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