Il Parlamento italiano: dalle ideologie all’odiologia…di Domenico Pisana

Sono state spazzate vie le ideologie, ed è subentrata “l’odiologia”: gli altri non sono più persone diverse e avversari da rispettare, ma nemici da odiare.

Il dibattito politico e sociale in Parlamento sembra sempre più dominato dall’odio anziché dal confronto costruttivo.

Ho usato il termine “odiologia” per descrivere una situazione in cui maggioranza e opposizione, che si badi bene, sono il risultato del libero voto degli italiani, almeno della percentuale che è andata a votare, non sono più composte da avversari con idee diverse, ma da nemici da odiare. La polarizzazione non si basa più solo sulle differenze ideologiche, ma sulla demonizzazione dell’altro.

In passato, le ideologie come il socialismo, il liberalismo o il conservatorismo offrivano una cornice di riferimento per capire il mondo e per scontrarsi su visioni alternative della società; c’era un dibattito, a volte anche aspro, ma spesso basato su principi e proposte.

Oggi, sembra che queste cornici siano scomparse o indebolite. Questo vuoto viene spesso riempito da un sentimento di odio che si manifesta in vari modi:

• Identificazione del nemico: L’avversario politico non è più chi propone un’altra soluzione, ma chi rappresenta una minaccia. Tutto ciò spinge a vedere l’altra parte come moralmente inferiore o addirittura pericolosa.

• Linguaggio aggressivo: Il dibattito pubblico, specialmente sui social media, è spesso caratterizzato da insulti e attacchi personali che superano il merito delle questioni.

• Mancanza di rispetto: Si perde la capacità di ascoltare e rispettare le ragioni dell’altro, perché l’obiettivo non è più convincere, ma distruggere l’immagine del nemico. I linguaggi dei leaders dei partiti è sempre lo stesso: battere le destre, battere le sinistre. Ci troviamo di fronte a persone che come i bambini dicono: è stato lui a picchiarmi, e di rimando l’altro risponde: non è vero, è stato lui a cominciare per primo; oppure la colpa è sua, no, la colpa è tua.

Certo è che le guerre si fanno in due e le colpe appartengono ad entrambi; gli spettatori anziché condannare entrambi, dovrebbero indignarsi non scegliere la parte che piace.

La dinamica tra governo e opposizione è un esempio lampante di questo fenomeno. Invece di un confronto basato su proposte concrete per il bene del Paese, si assiste spesso a un ciclo continuo di accuse reciproche. E’ cosa normale che una maggioranza abbia il suo programma, come è normale che il programma della maggioranza non piaccia alla minoranza; quest’ultima ha il diritto di criticarlo , disapprovarlo , dicendo agli italiani che non va bene. In democrazia sarà poi il popolo con il voto a stabilire come stanno le cose.

Quindi smetta la maggioranza di assumere toni trionfalistici per le cose che fa, la smetta l’opposizione di dire che tutto è un disastro. Ritorni l’onestà intellettuale per tutti.

La maggioranza eviti di delegittimare ogni critica dell’opposizione; l’opposizione a sua volta eviti di mostrare difficoltà a riconoscere i meriti di certe iniziative del governo. E’ questa la causa del sentimento dell’odio! E questo clima di odio continuo rende difficile trovare un terreno comune e lavorare insieme su temi cruciali che richiederebbero un approccio unitario.

Il problema riguarda tutti, non solo i politici, ma anche i cittadini che partecipano allo squallore di tale dibattito pubblico, mettendosi dalla parte degli odiatori che piacciono.

Pur avendo le mie idee politiche radicate in uomini come Giorgio La Pira, Luigi Sturzo, De Gasperi, il mio riferimento è Gesù Cristo, che chiede una scelta controcorrente, lucida e coraggiosa, che fa leva non sulla violenza, sull’offesa, sull’ingiustizia, ma sul perdono, sulla misericordia e sull’amore.

Scegliere la non violenza non vuol dire rinunciare a ogni lotta contro il male; anzi, essa è una lotta più attiva e reale, sul piano morale, della legge del taglione. Non vuol dire, inoltre, atteggiamento passivo, quietista, rassegnato, di sterile deplorazione, ma atteggiamento centrato sulla lotta e resistenza come forza in grado di contestare, con linguaggio sereno, non fatto di insulti, nè accompagnato da immagini di politici bruciate e messi a testa in giù, ogni sistema sociale e ideologico fondato sull’odio, sul disprezzo dell’uomo e dei valori.

E’ molto difficile, ma è la strada su cui bisognerebbe sforzarsi di camminare con onestà intellettuale.

Salva