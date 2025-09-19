  • 19 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Settembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano

Minaccia di sfregiare la ex. Arrestato dai carabinieri a Rosolini

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Rosolini, 19 Settembre 2025 – I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa, arrestando un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona. L’individuo è accusato di atti persecutori e lesioni personali nei confronti della sua ex compagna, una donna di 44 anni.

L’operazione è scattata a seguito della denuncia presentata dalla vittima, che ha permesso ai Carabinieri di avviare indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa. Dagli accertamenti è emerso che, nelle due settimane precedenti all’arresto, l’uomo avrebbe messo in atto un’escalation di comportamenti persecutori.

Dopo la fine della relazione, il 47enne avrebbe iniziato a pedinare la donna, aggredendola verbalmente con insulti e minacce. La situazione è precipitata quando, in un episodio particolarmente grave, l’uomo l’ha rincorsa con in mano una bottiglia contenente acido, minacciando di sfigurarla. La vittima, riuscita a mettersi in salvo, si è rivolta immediatamente ai Carabinieri della Stazione di Rosolini.

Grazie alla tempestiva segnalazione, i militari sono riusciti a rintracciare e fermare l’uomo. Le prove raccolte, inclusi i filmati delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze dirette, hanno fornito un quadro probatorio solido, portando il Giudice per le Indagini Preliminari a disporre la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

577236
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube