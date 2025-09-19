Minaccia di sfregiare la ex. Arrestato dai carabinieri a Rosolini

Rosolini, 19 Settembre 2025 – I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa, arrestando un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona. L’individuo è accusato di atti persecutori e lesioni personali nei confronti della sua ex compagna, una donna di 44 anni.

L’operazione è scattata a seguito della denuncia presentata dalla vittima, che ha permesso ai Carabinieri di avviare indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa. Dagli accertamenti è emerso che, nelle due settimane precedenti all’arresto, l’uomo avrebbe messo in atto un’escalation di comportamenti persecutori.

Dopo la fine della relazione, il 47enne avrebbe iniziato a pedinare la donna, aggredendola verbalmente con insulti e minacce. La situazione è precipitata quando, in un episodio particolarmente grave, l’uomo l’ha rincorsa con in mano una bottiglia contenente acido, minacciando di sfigurarla. La vittima, riuscita a mettersi in salvo, si è rivolta immediatamente ai Carabinieri della Stazione di Rosolini.

Grazie alla tempestiva segnalazione, i militari sono riusciti a rintracciare e fermare l’uomo. Le prove raccolte, inclusi i filmati delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze dirette, hanno fornito un quadro probatorio solido, portando il Giudice per le Indagini Preliminari a disporre la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

