E’ Maria Grazia Sigona la giovane mamma trovata morta a Frigintini vicino al figlioletto

Frigintini (Modica), 19 Settembre 2025 – È un giorno di profonda tristezza per l’intera comunità di Frigintini, colpita dalla notizia improvvisa e inaspettata della scomparsa di Maria Grazia Sigona. La donna, punto di riferimento per molti, non si è svegliata questa mattina, lasciando un vuoto incolmabile e una famiglia distrutta.

La notizia ha sconvolto amici, conoscenti e l’intera comunità, che si stringe in un abbraccio al marito, Giorgio Covato, un uomo esemplare con il quale Maria Grazia ha condiviso una vita e tanti sogni, e al piccolo figlio, Angelo, che è stato trovato vicino al corpo esanime dalla povera mamma. Sarà compito della famiglia e degli amici mantenere vivo il ricordo di una donna speciale.

La sua scomparsa, definita “insanabile e ingiustificabile” dall’on. Ignazio Abbate, anche lui residente della frazione agricola modicana, ha lasciato un segno di dolore profondo. I funerali saranno celebrati lunedì prossimo, alle 10, nella Basilica Madonna delle Grazie.

