Ispica a San Marino: Il Maestro Giannino Amore Ambasciatore della Cultura Siciliana

Ispica, 19 Settembre 2025 – L’arte e la cultura di Ispica hanno varcato i confini nazionali, raggiungendo la Repubblica di San Marino grazie al Maestro Giannino Amore. La scorsa settimana, il noto musicista ispicese è stato ricevuto dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti (i Capi di Stato) in qualità di ambasciatore della cultura musicale siciliana.

L’incontro ufficiale ha rappresentato un’opportunità preziosa per promuovere il patrimonio di Ispica. In quell’occasione, sono state consegnate ai reggenti pubblicazioni che illustrano le eccellenze culturali, storiche, architettoniche, paesaggistiche e rupestri della città.

Il ricevimento è stato seguito da un’acclamata esibizione musicale del Maestro Amore al pianoforte, tenutasi presso il prestigioso Teatro Kursaal. La sua performance ha riscosso unanimi consensi e l’entusiastico apprezzamento dei presenti.

Il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore Iuliana Schuller hanno espresso il loro plauso per l’impegno del Maestro Amore, sottolineando come la sua attività di direttore, compositore e polistrumentista contribuisca a tenere alto il nome di Ispica nel mondo. I complimenti della città vanno all’ingegnere e maestro per l’importante traguardo raggiunto.

