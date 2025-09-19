  • 19 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Settembre 2025 -
Attualità | Ispica

Ispica a San Marino: Il Maestro Giannino Amore Ambasciatore della Cultura Siciliana

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 19 Settembre 2025  – L’arte e la cultura di Ispica hanno varcato i confini nazionali, raggiungendo la Repubblica di San Marino grazie al Maestro Giannino Amore. La scorsa settimana, il noto musicista ispicese è stato ricevuto dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti (i Capi di Stato) in qualità di ambasciatore della cultura musicale siciliana.

L’incontro ufficiale ha rappresentato un’opportunità preziosa per promuovere il patrimonio di Ispica. In quell’occasione, sono state consegnate ai reggenti pubblicazioni che illustrano le eccellenze culturali, storiche, architettoniche, paesaggistiche e rupestri della città.

Il ricevimento è stato seguito da un’acclamata esibizione musicale del Maestro Amore al pianoforte, tenutasi presso il prestigioso Teatro Kursaal. La sua performance ha riscosso unanimi consensi e l’entusiastico apprezzamento dei presenti.

Il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore Iuliana Schuller hanno espresso il loro plauso per l’impegno del Maestro Amore, sottolineando come la sua attività di direttore, compositore e polistrumentista contribuisca a tenere alto il nome di Ispica nel mondo. I complimenti della città vanno all’ingegnere e maestro per l’importante traguardo raggiunto.

577243
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube