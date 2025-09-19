  • 19 Settembre 2025 -
Politica regionale

Si dimette l’assessore all’Agricoltura Salvatore Barbagallo: torna Sammartino

Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo – Cambio nell’esecutivo regionale: l’assessore all’Agricoltura Salvatore Barbagallo ha presentato le proprie dimissioni, che diventeranno effettive dal 22 settembre. Professore universitario e tecnico indicato dalla Lega, Barbagallo era entrato in Giunta poco più di un anno fa, al posto di Luca Sammartino, costretto allora a lasciare per vicende giudiziarie. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha ringraziato Barbagallo per il lavoro svolto, in particolare sull’emergenza siccità e la riforma dei consorzi di bonifica, rimasta però incompiuta. Al suo posto tornerà proprio Sammartino, rientrato a pieno titolo in Giunta dopo la sospensione. La nomina segna un nuovo passaggio nel delicato equilibrio politico della coalizione di governo in Sicilia.

