  • 19 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Settembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Ragusa, Tutela degli animali e contrasto al randagismo: intervento in zona artigianale di contrada Mugno

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 19 settembre 2025 – Nell’ambito del piano comunale per la lotta al randagismo, ieri mattina è stato eseguito un intervento di pulizia e sfalcio nella zona artigianale “Pippo Tumino” di contrada Mugno. In particolare, l’operazione ha riguardato la vegetazione e i rovi che da tempo rendevano difficoltoso il lavoro di prelievo degli animali finalizzato alla messa in sicurezza loro e dell’area.

“All’avvio del nostro progetto di ripristino del decoro dell’area – dichiara l’assessore alla Tutela Animali, Andrea Distefano – erano stati censiti circa 38 cani. Oggi il branco si è ridotto a una decina di esemplari, ma restano alcune femmine non sterilizzate la cui gestione è assolutamente prioritaria per evitare nuove riproduzioni e scongiurare il ripetersi delle criticità. Questa profonda azione di pulizia, gestita in sinergia con l’Assessorato alla Protezione Civile e con quello al Verde, ci consentirà di completare la nostra azione perseguendo l’unica strada corretta, ossia quella indicata dalla legge: prelievo degli animali, sterilizzazione e, quando possibile, reimmissione controllata in aree compatibili e selezionate, senza lo sviluppo di nuovi branchi e con l’assistenza dei tutor.
Il nostro obiettivo è duplice: garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare, al tempo stesso, la dignità e il benessere degli animali.
Guardiamo così in un’ottica ampia alla riqualificazione dell’area, che deve tornare a essere un punto vitale e sicuro per l’intera comunità, la cui collaborazione è fondamentale”.

577251
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube