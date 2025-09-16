Iblea Acque, la nomina del nuovo amministratore slitta al 25 settembre

Ragusa – Era attesa per ieri, ma la decisione sulla nomina del nuovo amministratore unico di Iblea Acque è stata rinviata al prossimo 25 settembre. I sindaci della provincia di Ragusa, chiamati a scegliere la figura che guiderà la società responsabile del servizio idrico, hanno deciso di prendersi più tempo per esaminare nel dettaglio i curricula e le candidature pervenute. Sul tavolo, infatti, ci sono diversi nomi che si contendono la poltrona, ma secondo indiscrezioni uno in particolare sembrerebbe raccogliere più consensi rispetto agli altri, pur restando ancora riservato l’esito finale della selezione. Il rinvio viene letto come la volontà di effettuare una valutazione più ponderata, data la delicatezza del ruolo e il peso strategico che la società riveste per la gestione dell’acqua sul territorio. La scelta del nuovo amministratore unico sarà infatti determinante per affrontare le sfide organizzative e operative legate al servizio idrico, tema centrale per cittadini e Comuni. Il 25 settembre diventa così la nuova data cerchiata in rosso sul calendario, quando i sindaci dovranno finalmente individuare il profilo che guiderà Iblea Acque nel prossimo futuro.

