Modica in Arte – 19 e 20 settembre

Presentata ieri in conferenza stampa Mani in Arte, iniziativa che animerà il quartiere Pizzo a Modica Alta il prossimo weekend. Due giornate all’insegna di arte, installazioni, street art, mostre, laboratori, musica, food & beverage, con fulcro al Belvedere. L’assessore al Turismo Tino Antoci ha sottolineato la collaborazione con commercianti e imprenditori locali: “Non chiacchiere ma impegno concreto per valorizzare il quartiere. La nostra amministrazione sarà sempre accanto a chi opera per il bene della città”. In occasione dell’evento, che coincide con la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, saranno disponibili gratuitamente le bici elettriche del Comune per raggiungere Modica Alta.

Salva