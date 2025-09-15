3^ categoria. Il Motia Futura di Modica si presenta: un’iniziativa che guarda al futuro del calcio femminile

Modica, 15 Settembre 2025 – Oggi, presso la sede comunale di Modica, ha avuto luogo la presentazione ufficiale della squadra di Terza Categoria per la stagione sportiva 2025/2026 Motia Futura. L’evento ha visto la partecipazione e il sostegno delle istituzioni locali, a testimonianza dell’interesse verso il progetto sportivo.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Modica, Maria Monisteri, e gli assessori Tino Antoci, Piero Armenia e Saro Viola, che hanno mostrato grande disponibilità e vicinanza alla squadra. La società ha espresso un ringraziamento caloroso per l’attenzione riservata, sottolineando l’importanza del supporto delle autorità per il successo del progetto.

Oltre alla squadra maschile, un momento significativo della presentazione è stato dedicato al nuovo progetto “Motia Women”, con la partecipazione delle atlete che rappresenteranno i colori della città nel calcio femminile. L’iniziativa testimonia l’impegno della società non solo nel consolidare la propria presenza nel calcio maschile, ma anche nell’investire attivamente nella crescita del movimento femminile, un settore in forte espansione.

L’auspicio della dirigenza, dei giocatori e dei tifosi è che la stagione appena iniziata sia ricca di successi e soddisfazioni, dentro e fuori dal campo.

