Forte scossa di terremoto avvertita in Sicilia Orientale

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 è stata avvertita distintamente questa mattina, intorno alle 11:55, sulla costa siracusana e ragusana. L’epicentro del sisma è stato localizzato in mare, al largo delle coste della Libia.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’onda sismica ha viaggiato fino alla Sicilia orientale, raggiungendo le province di Siracusa e Ragusa. La popolazione ha chiaramente percepito il tremore, che ha generato momenti di apprensione.

Fortunatamente, al momento non si segnalano danni a persone o cose. Le autorità locali stanno comunque monitorando la situazione.

Salva