Calcio. Vittoria, sconfitta amara a Rosmarino: Restuccia chiede scusa ai tifosi

VITTORIA, 15 Settembre 2025 – Una sconfitta che brucia e che lascia l’amaro in bocca. Il Vittoria torna dalla trasferta di Rosmarino con un pesante 2-1 che, secondo il direttore sportivo Giuseppe Restuccia, non rispecchia l’andamento della partita.

“È una sconfitta difficile da digerire”, ha commentato Restuccia, sottolineando come il Vittoria abbia dominato il match. “Abbiamo schiacciato l’avversario per larghi tratti, mantenendo un netto possesso palla e colpendo anche due legni. Purtroppo, una disattenzione nel secondo tempo e una punizione ci sono costate care”. Il direttore ha espresso il suo rammarico per la mancanza di lucidità negli ultimi 20 metri, soprattutto contro squadre che, come il Rosmarino, si chiudono in difesa.

Restuccia non ha usato mezzi termini, definendo la prestazione “una brutta figura da dimenticare subito”. Per questo, ha voluto scusarsi personalmente con i tifosi del Vittoria: “Eravamo convinti e volevamo assolutamente iniziare la stagione in un altro modo. Nel calcio succede anche questo, ma deve essere un insegnamento per il futuro”.

Il dirigente ha annunciato che, in settimana, analizzerà la sconfitta insieme allo staff tecnico. “Dobbiamo ritrovare serenità: la stagione è lunga e ci sarà modo di riscattarci. Serve compattezza e determinazione, perché i nostri tifosi meritano ben altro”.

Nonostante la delusione, l’FC Vittoria guarda avanti con la consapevolezza di avere le carte in regola per rialzarsi e tornare subito a fare punti nelle prossime gare.

