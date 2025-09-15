  • 15 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Settembre 2025 -
Sport | Vittoria

Calcio. Vittoria, sconfitta amara a Rosmarino: Restuccia chiede scusa ai tifosi

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 15 Settembre 2025 – Una sconfitta che brucia e che lascia l’amaro in bocca. Il Vittoria torna dalla trasferta di Rosmarino con un pesante 2-1 che, secondo il direttore sportivo Giuseppe Restuccia, non rispecchia l’andamento della partita.

“È una sconfitta difficile da digerire”, ha commentato Restuccia, sottolineando come il Vittoria abbia dominato il match. “Abbiamo schiacciato l’avversario per larghi tratti, mantenendo un netto possesso palla e colpendo anche due legni. Purtroppo, una disattenzione nel secondo tempo e una punizione ci sono costate care”. Il direttore ha espresso il suo rammarico per la mancanza di lucidità negli ultimi 20 metri, soprattutto contro squadre che, come il Rosmarino, si chiudono in difesa.

Restuccia non ha usato mezzi termini, definendo la prestazione “una brutta figura da dimenticare subito”. Per questo, ha voluto scusarsi personalmente con i tifosi del Vittoria: “Eravamo convinti e volevamo assolutamente iniziare la stagione in un altro modo. Nel calcio succede anche questo, ma deve essere un insegnamento per il futuro”.

Il dirigente ha annunciato che, in settimana, analizzerà la sconfitta insieme allo staff tecnico. “Dobbiamo ritrovare serenità: la stagione è lunga e ci sarà modo di riscattarci. Serve compattezza e determinazione, perché i nostri tifosi meritano ben altro”.

Nonostante la delusione, l’FC Vittoria guarda avanti con la consapevolezza di avere le carte in regola per rialzarsi e tornare subito a fare punti nelle prossime gare.

576793
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube