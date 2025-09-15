Incidente in galleria sulla Catania-Siracusa: auto ribaltata, traffico in tilt

Catania – Momenti di paura questa mattina lungo l’autostrada Catania-Siracusa, all’interno della galleria San Demetrio, dove un’auto si è ribaltata finendo nella corsia di emergenza. Il conducente, rimasto ferito nell’impatto, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero al momento note. Ancora da chiarire le cause che hanno portato il guidatore a perdere il controllo del mezzo. A seguito dell’incidente, la circolazione è stata consentita soltanto lungo la corsia di sorpasso, con inevitabili rallentamenti e lunghe code. Ripercussioni si sono registrate anche sulla tangenziale di Catania, dove si segnalano colonne di circa tre chilometri in prossimità dei caselli di San Gregorio. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area.

