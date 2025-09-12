  • 12 Settembre 2025 -
Acate | Cronaca | News in primo piano

Scontro a coltelli tra macellai ad Acate: ferito un uomo

Tempo di lettura: 2 minuti

ACATE, 12 settembre 2025 – Un violento alterco tra due macellai è sfociato in un duello a colpi di coltello, lasciando uno dei due uomini ferito. L’episodio, che ha scosso la comunità di Acate, è avvenuto per futili motivi.

Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini, invece di venire alle mani, hanno deciso di affrontarsi con le armi del loro mestiere: i coltelli da macellaio. Durante lo scontro, uno dei due ha ferito il collega a un braccio.

Il ferito è stato immediatamente trasportato all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.

L’insolita e drammatica vicenda ha destato scalpore in paese. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e stabilire le responsabilità.

© Riproduzione riservata

