  • 12 Settembre 2025 -
Cronaca | santa croce camerina

Santa Croce Camerina. Tentata aggressione, rintracciato uno straniero

Tempo di lettura: 2 minuti

Durante l’espletamento del protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città” una pattuglia di Guardie Particolari Giurate dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria, in servizio nel territorio di Santa Croce Camerina, durante la notte, veniva avvicinata da un uomo che comunicava alle G.p.G. di essere stato minacciato poco prima da un cittadino straniero, armato di coltello.
Di conseguenza, veniva immediatamente diramata l’allerta al NUE 112.
Pochi minuti dopo, arrivava la radiomobile dei Carabinieri e con gli stessi procedevamo alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di una pizzeria della zona, dalle quali si notava chiaramente il soggetto armato e l’abbigliamento indossato.
D’intesa con i Militari dell’Arma, effettuavamo un sopralluogo nelle immediate vicinanze, rintracciando il soggetto corrispondente alla descrizione in piazza Vittorio Emanuele II e segnalandolo ai Carabinieri.
Mentre i Militari procedevano all’identificazione dell’individuo, le G.p.G. effettuavano un controllo dei cestini dei rifiuti presenti nella piazza, rinvenendo un coltello con lama di circa 30 cm, recuperato dai Carabinieri, che trattenevano il soggetto per i dovuti accertamenti.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

