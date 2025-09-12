  • 12 Settembre 2025 -
Cultura | Scicli

Scicli. Mostra Piero Guccione, i dati dei visitatori

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli – Ha chiuso i battenti la mostra “Piero Guccione la ricerca infinita”, che l’associazione culturale Reperto di Roma ha organizzato con il patrocinio del Comune di Scicli al Convento del Carmine.

A darne notizia il sindaco di Scicli Mario Marino e l’assessore Giuseppe Mariotta che rendono noti i dati dei visitatori e delle affluenze da maggio a settembre 2025.

A fronte di poco più di 2000 visitatori, il 10 per cento del pubblico delle “Stanze di Piero” è venuto dall’estero, il 30 per cento dalla Sicilia, il 37 per cento dal resto d’Italia, il 22 per cento da Scicli

© Riproduzione riservata

