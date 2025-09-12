Arrestato 33enne a Modica: aggravamento della misura cautelare

MODICA, 12 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Modica ha arrestato un uomo di 33 anni, originario di Paternò e residente in città, in seguito all’aggravamento della sua misura cautelare. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con la custodia cautelare in carcere.
L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di tentata estorsione, commesso a Catania nell’ottobre del 2024.
L’aggravamento è stato deciso a causa delle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dalla precedente misura. Gli agenti del Commissariato di Modica avevano accertato le violazioni durante i normali controlli e le avevano puntualmente segnalate all’Autorità Giudiziaria.
Dopo l’arresto, il 33enne è stato portato alla Casa Circondariale di Ragusa.