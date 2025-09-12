  • 12 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Settembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Rinviata l’autopsia sul pastore sciclitano Giuseppe Raimondo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 12 settembre 2025 – L’autopsia sul corpo di Giuseppe Raimondo, il pastore sciclitano morto dopo essere stato ferito in circostanze ancora da chiarire, è stata rinviata a lunedì.

Inizialmente prevista per oggi pomeriggio, l’esame autoptico si terrà il 15 settembre alle ore 10, presso l’ospedale Paternò Arezzo, dove il cadavere è stato trasferito dall’obitorio dell’ospedale Giovanni Paolo II. L’incarico è stato affidato dalla Procura al medico legale per fare luce sulle cause del decesso.

Il pastore era stato ferito lo scorso 22 agosto nelle campagne di contrada Fondo Oliva. Dopo un iniziale miglioramento, le sue condizioni si erano aggravate, portandolo alla morte.

Continuano le indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se si sia trattato di un incidente di caccia o bracconaggio, dato che la stagione venatoria in quel periodo era chiusa, o se ci siano altre motivazioni dietro il grave episodio.

576541
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube