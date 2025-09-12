Rinviata l’autopsia sul pastore sciclitano Giuseppe Raimondo

SCICLI, 12 settembre 2025 – L’autopsia sul corpo di Giuseppe Raimondo, il pastore sciclitano morto dopo essere stato ferito in circostanze ancora da chiarire, è stata rinviata a lunedì.

Inizialmente prevista per oggi pomeriggio, l’esame autoptico si terrà il 15 settembre alle ore 10, presso l’ospedale Paternò Arezzo, dove il cadavere è stato trasferito dall’obitorio dell’ospedale Giovanni Paolo II. L’incarico è stato affidato dalla Procura al medico legale per fare luce sulle cause del decesso.

Il pastore era stato ferito lo scorso 22 agosto nelle campagne di contrada Fondo Oliva. Dopo un iniziale miglioramento, le sue condizioni si erano aggravate, portandolo alla morte.

Continuano le indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se si sia trattato di un incidente di caccia o bracconaggio, dato che la stagione venatoria in quel periodo era chiusa, o se ci siano altre motivazioni dietro il grave episodio.

Salva