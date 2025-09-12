  • 12 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Settembre 2025 -
Comiso | Politica

Comiso. Finanziato il progetto di rifacimento e ammodernamento della via degli Aragonesi

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso – Finanziato il progetto di rifacimento e ammodernamento di via degli Aragonesi a Comiso. In itinere le procedure di gara per l’affidamento dei lavori che dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2026. Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Cassibba.

“Con un finanziamento regionale di un milione e seicento mila euro, a breve partiranno i lavori di via degli Aragonesi – comunica l’assessore Cassibba – che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2026. Si tratta di un progetto che era stato redatto e presentato per essere ammesso a finanziamento qualche anno fa, oltre che ad essere inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ed approvato in consiglio. È uno tra i tanti che abbiamo presentato e che sono stati finanziati di cui spiegheremo i dettagli nelle prossime settimane. La via degli Aragonesi – ancora Cassibba – è un’opera importante per diversi motivi, tra i quali innanzitutto il congiungimento del centro abitato con una parte periferica del territorio che denota elementi di rilievo. In tutto il percorso infatti, si trovano sia la Pagoda della Pace, sia il palazzo Trigona di Canicarao, testimonianza architettonica del ‘700 progettato dall’architetto Rosario Gagliardi e realizzato su di un nucleo originario risalente addirittura al ‘400. Inoltre – spiega l’assessore – la via rientra a pieno nel percorso dell’antica trasversale Sicula che, in totale, è lungo circa 600 chilometri. Con questo finanziamento, saranno effettuati interventi di rifacimento del manto stradale della parte iniziale, verranno create delle banchine laterali con cordoli in cls, e la realizzazione di un camminamento in basole in pietra di Comiso nella parte più addentrata che costeggia la torre di Canicarao. Naturalmente il tutto, corredato di apposite arredi stradali in legno quali bacheche, tettoie, panchine, fontanelle e rastrelliere per biciclette. L’obiettivo – conclude Roberto Cassibba – è sopratutto quello di valorizzare da un punto di vista turistico/attrattivo, una delle zone più significative anche sotto l’aspetto ambientalistico poichè si congiunge con la zona demaniale di rimboschimento. Abbiamo una visione della nostra città, e per questa stiamo lavorando”.

576545
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube