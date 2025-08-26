Sanità a Pozzallo, il Sindaco chiede all’ASP: “A che punto sono gli incentivi da 18.000 euro per i medici?”

POZZALLO, 26 Agosto 2025 – – Le gravi carenze che affliggono i servizi sanitari di emergenza e urgenza, dal Pronto Soccorso ai Presidi Territoriali di Emergenza (PTE) e alla Guardia Medica, spingono il Sindaco di Pozzallo a prendere carta e penna. Il primo cittadino ha infatti inviato una lettera al Direttore Generale dell’ASP, chiedendo chiarimenti sull’attuazione di un’importante misura prevista dalla Finanziaria Regionale 2025.

La legge regionale, numero 1 del 2025, ha stanziato un fondo per prevedere incentivi economici annuali fino a 18.000 € per i medici, con l’obiettivo di garantire una maggiore funzionalità dei servizi essenziali. L’articolo 5 della norma stabiliva che, entro il 28 febbraio 2025, un decreto dell’Assessore Regionale alla Salute avrebbe dovuto fissare i criteri di erogazione di questi bonus, seguendo un ordine di priorità che partiva dai Pronto Soccorso.

Il decreto avrebbe dovuto anche stabilire la ripartizione delle somme tra le varie ASP siciliane, rendendo possibile l’applicazione concreta della legge. Tuttavia, il sindaco, di fronte alle perduranti criticità dei servizi sul territorio, si chiede se questo importante passaggio burocratico sia stato compiuto.

Per questo, nella sua lettera, il Sindaco di Pozzallo domanda esplicitamente al Direttore dell’ASP se il decreto sia stato emanato e, in caso di risposta affermativa, se l’Azienda Sanitaria si sia già attivata per predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per accedere e applicare i fondi. L’iniziativa mira a sollecitare un’azione concreta che possa portare un sollievo tangibile a medici e cittadini, migliorando la qualità dei servizi sanitari in un momento di grande difficoltà.

