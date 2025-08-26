Santa Croce Camerina, locale sanzionato per festa da ballo abusiva: era autorizzato solo per la somministrazione di alimenti

SANTA CROCE CAMERINA, 26 Agosto 2025. -Un locale commerciale nel territorio comunale di Santa Croce Camerina è stato sanzionato dopo un’ispezione congiunta della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco. L’attività, autorizzata solamente per la somministrazione di alimenti e bevande, era stata trasformata abusivamente in un luogo di pubblico spettacolo.

Il controllo, eseguito dalle squadre amministrative della Questura di Ragusa e del commissariato di Comiso, insieme agli ispettori dei Vigili del Fuoco, era finalizzato a verificare le prescrizioni tecniche e le condizioni di sicurezza e agibilità del locale, con particolare attenzione alle norme antincendio.

Al momento dell’accesso, gli operatori hanno constatato che era in corso un intrattenimento danzante, un’attività per la quale l’esercizio non possedeva le dovute autorizzazioni. In particolare, mancavano la licenza obbligatoria rilasciata dal Questore e il certificato di agibilità della struttura, essenziali per poter ospitare un evento di pubblico spettacolo in sicurezza.

Di conseguenza, per il titolare scatteranno le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge. Il caso verrà anche segnalato al Comune per i provvedimenti di competenza.

Questo intervento rientra in una più ampia campagna di controlli che la Questura di Ragusa ha intensificato durante il periodo estivo. L’obiettivo è vigilare su tutti i locali che organizzano intrattenimenti canori o danzanti, garantendo il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini. Le verifiche hanno già portato all’accertamento di numerose irregolarità in vari esercizi commerciali della provincia, confermando l’importanza di queste ispezioni. Si ricorda a tutti gli esercenti l’obbligo di dotarsi dei titoli autorizzativi necessari e di osservare scrupolosamente tutte le leggi e i regolamenti vigenti.

